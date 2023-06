Unendliche Vielfalt mit Projekt „Orgelsax“ in Neusiß

Neusiß. „Solche Art von Musik und schöner Musizierkunst haben wir in unserer Kirche zum ersten Mal gehört“, sagte Gemeindekirchenrätin Beate Krambs.

Die Kirchgemeinde Neusiß kann sich mit Blick auf ihr Gotteshaus – vom Weimarer Baumeister der Goethezeit, Clemens Wenzeslaus Coudray erbaut – glücklich schätzen. Der Kirchturm wurde aufwendig saniert. Die historische Kühn-Orgel bekam ihre Verjüngungskur schon vor Jahren im Rahmen der Restaurierungsarbeiten des inneren Kirchenschiffes verpasst.

Seither hat die Coudray-Kirche, dank des rührigen Gemeindekirchenrates mit Unterstützung der ortsbürgerschaftlich-weltlichen Gemeinde, den guten Ruf eines gern und viel besuchten Kulturortes. Kein Wunder, dass der „Thüringer Orgelsommer 2023“ liebend gern in Neusiß, als einem von wenigen Spielorten im Ilm-Kreis, einkehrte.

Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt, Kantor in Gotha, als Orgelsolist weit gereist und stets auf der Suche nach neuen Wegen in andere stilistische Welten neben der Kirchenmusik, kam mit dem experimentierfreudigen Saxophonisten Ralf Benschu. Dieser studierte Musiker gehörte in der DDR der Rockband „Keimzeit“ an. Seit 1997 pflegt er mit Jens Goldhardt eine gedeihliche musikantische Zusammenarbeit, die im Projekt „Orgelsax“ gipfelt. „Solche Art von Musik und schöner Musizierkunst haben wir in unserer Kirche zum ersten Mal gehört“, sagte Gemeindekirchenrätin Beate Krambs.

Die vier Jahreszeiten spielen in Musik und Kunst immer wieder eine Rolle

Es war die Improvisationskunst als traumhaft schönes Zusammenspiel beider Musiker, was bei den Zuhörern ad hoc helle Begeisterung auslöste. Die Choräle „Nun freut euch, liebe Christen“, „Befiehl du deine Wege“, „Sollt ich meinem Gott nicht singen“, kamen improvisiert jazzig, bluesig und sogar ein wenig rockig daher und konkurrierten dabei mit den stimmungsvoll blinzelnden Sonnenstrahlen, die zum Konzertnachmittag naturgemäß für Heiterkeit sorgten.

„Ave Maria“ erklang in Folge zweimal: Max Regers „Ave Maria“ aus op. 63 und die Version von J. S. Bach und Charles Francois Gounod wurde im Dialog von der Orgelempore herab mit großem instrumentalen Klang und Saxophonklängen, unten neben dem Altar, einfühlsam musiziert. Die vier Jahreszeiten künstlerisch darzustellen, ist eine gern geübte Praxis in der Malerei wie auch in der Musik.

Nikolaus Tischer (1707-1747) lieferte dem Organisten die Noten, um den „lieblichen Frühling“, den „lustigen Sommer“, den „angenehmen Herbst“ und den „rauen Winter“ musikalisch darzustellen. Ralf Benschu gelang dies mit seiner Eigenkomposition und professionellem Musizieren. Er setzte die Jahreszeiten eindrucksvoll ins musikalische Bild.