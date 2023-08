Unerwarteter sommerlicher Besuch in Arnstadt

Arnstadt. Dieses Grüne Heupferd, auch Laubheuschrecke genannt, überraschte mit einem Besuch auf einer Terrasse in Arnstadt.

Ein Heupferd hat sich auf einer Terrasse in Arnstadt kurz von der Hitze erholt. Doch wenige Augenblicke nach diesem Handyfoto sprang und flog es auch schon wieder davon. Das Grüne Heupferd (Tettigonia viridissima), manchmal auch Laubheuschrecke genannt, ist eine der größten in Mitteleuropa vorkommenden Langfühlerschrecken. Die Männchen können eine Körperlänge von bis zu 36 Millimeter erreichen, während die Weibchen sogar bis zu 42 Millimeter groß werden können. Von Europa bis nach Asien, von der Atlantik- bis zur Pazifikküste ist das Große Heupferd verbreitet. Besonders wohl fühlt es sich auf Trockenrasen und Brachen, an Weg- und Waldrändern, in Gärten oder auf Feldern. Und manchmal eben auch auf einer Terrasse in Arnstadt.