Ilmenau In einem Wohngebiet in Ilmenau wurde eine Joggerin von einem Auto angefahren und anschließend auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Joggerin wird in Ilmenau auf Windschutzscheibe geschleudert

Am Samstagnachmittag kam es in der Straße Am Stollen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Joggerin. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei rannte die 23-jährige Frau zwischen geparkten Autos unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von einem herannahendem VW erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Hierbei verletzte sich die Frau und wurde umgehend ins Krankenhaus in Ilmenau gebracht. Der 46-jährige VW-Fahrer habe offensichtlich keine Chance gehabt, den Unfall zu verhindern, so die Polizei.