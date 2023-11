Die durchgehende Verbindung von der Kasseler Straße zur Alten Feldstraße in Arnstadt ist künftig keine Hauptstraße mehr. (Symbolfoto)

Unfallschwerpunkt in Arnstadt wird entschärft

Arnstadt. Mit geänderter Verkehrsführung ab 27. November soll dieser Unfallschwerpunkt in Arnstadt vor allem für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden:

An der Kreuzung Kasseler Straße/Alte Feldstraße – Bärwinkelstraße/Arnsbergstraße in Arnstadt wird die Vorfahrt geändert, informiert die Stadtverwaltung. Demnach tauschen die Hauptstraße und die Nebenstraße ihren Rang.

So sei die durchgehende Verbindung von der Kasseler Straße zur Alten Feldstraße künftig keine Hauptstraße mehr. Dem Verkehr der Bärwinkelstraße sei dann Vorfahrt zu gewähren.

Mit dieser Maßnahme soll eine sogenannte Unfallhäufungsstelle in Arnstadt entschärft werden. In der Vergangenheit sei es an dieser Kreuzung aufgrund der Missachtung der Vorfahrtsregelungen mehrfach zu Unfällen gekommen.

Besonders Radfahrer und Fußgänger seien immer wieder in gefährliche Situationen geraten. Zudem hatten Bürgerinnen und Bürger die Verkehrsbehörde der Stadt Arnstadt auf diese Gefahrenstelle hingewiesen.

Daraufhin sei das Geschehen an der Kreuzung gemeinsam mit der Polizei geprüft und die Unfallstatistik ausgewertet worden. Im Ergebnis wird ab Montag, 27. November, die geänderte Vorfahrtsregelung durchgesetzt. Bereits jetzt informieren Hinweisschilder rund um die Kreuzung über die bevorstehende Änderung.