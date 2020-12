Ungeklärte Klo-Frage

Am Bahnhof Arnstadt gibt es seit Jahren kein öffentliches Klo. Eine kurzfristige Lösung des Problems kam allerdings nicht zustande.

Arnstadt. Bauausschuss rügt, dass es am Arnstädter Bahnhof keine kurzfristige Lösung gibt

Schaustellern unter die Arme greifen und einen jahrelangen Mangel kurzfristig abstellen – dafür votierte der Arnstädter Stadtrat schon vor einigen Wochen. Geplant war, derzeit pandemiebedingt arbeitslosen Schaustellern anzubieten, am Bahnhof auf einem städtischen Grundstücken einen Toilettenwagen und einen Imbiss aufzustellen. Reisende hätten so endlich die Möglichkeit, ein stilles Örtchen aufzusuchen. Passiert ist bislang allerdings noch nichts, so die Kritik.