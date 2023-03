Ungewöhnliche Bach-Klänge im Arnstädter Milchhof

Arnstadt. Cembalist spielt Bach in Arnstadt auch auf dem mechanischen Instrument Fender Rhodes.

Die neue Klassikreihe „Bach Forward“ kommt am Donnerstag, 9. März, nach Arnstadt. Im Milchhof konzertiert der junge Cembalist Alexander von Heißen, der beim Deutschen Musikwettbewerb 2021 mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen wurde. Wobei das Spiel auf dem Cembalo nur der eine Teil ist.

Auch das legendäre Fender Rhodes wird für ungewöhnliche Bach-Klänge sorgen. Das Fender Rhodes wurde Anfang der 1960er von Harold Rhodes entwickelt und ist ein mechanisches Instrument, das elektrisch verstärkt wird. Durch eine dem Klavier ähnlichen Hammermechanik wird ein Metallblock in Schwingung gebracht, der einer Platte eines Vibraphons ähnelt. Es entsteht der unverwechselbare, glockenähnliche Klang, der vor allem im Bereich Jazz, Pop, Funk und Soul zum Einsatz kommt.

Werke von Bach mit Procol Harum in Kombination

Alexander von Heißen, Gewinner des Bach-Wettbewerbes 2022 in Leipzig, ist neugierig genug, die Vielfalt musikalischer Möglichkeiten immer wieder auszuloten: Im industriellen Ambiente des Milchhofs Arnstadt kombiniert er in seinem Programm Werke Johann Sebastian Bachs mit dem Sound der britischen Rockband Procol Harum in ihrem Song „A Whiter Shade of Pale“. Auch bei diesen beiden Veranstaltungen gilt das neue Bezahlsystem „Pay what you can“ (Zahle, was du kannst): Die Reihe „Bach Forward“ lege die finanzielle Hürde bewusst niedrig. Um allen Interessenten den Zugang zu erleichtern, können Besucher bei Bedarf den Eintrittspreis im Ticketsystem anpassen, so der Veranstalter. Das Konzert „Bach on the Rhodes“ beginnt 20 Uhr im Milchhof.