Uni-Luft in Ilmenau schnuppern

Ilmenau. Die Technische Universität Ilmenau lädt Schüler in den Herbstferien ein.

Es kommen wieder die Schnupperstudientage an der Technischen Universität Ilmenau: Zu Beginn des bevorstehenden Wintersemesters können Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe wieder Hörsaalluft schnuppern und Studiengänge ihrer Wahl kennenlernen.

Vom 9. bis 13. Oktober und vom 30. Oktober bis 3. November besuchen sie gemeinsam mit Studentinnen und Studenten des ersten Semesters richtige Univorlesungen aus dem gesamten Fächerspektrum der Universität, informiert Marco Frezzella, Pressesprecher der Technischen Universität Ilmenau.

Den Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland stehen Vorlesungen aus allen Studienbereichen der Universität offen: Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Medien und Wirtschaft. Daneben bekommen sie die Lehrräume und Labore der TU Ilmenau zu sehen und am zentralen Infopunkt im Humboldtbau erhalten sie Antworten auf all ihre Fragen rund um das Studium und das Leben in Ilmenau. Übernachten könnten die Jugendlichen in der nahe gelegenen Ilmenauer Jugendherberge, so Frezzella weiter.

Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter: www.tu-ilmenau.de/schnuppern