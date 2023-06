Unkraut wird im Arnstädter Stadtgebiet beseitigt

Eigentümer, Erbbauberechtigte oder Besitzer eines Grundstücks an einer öffentlichen Straße sind für die Reinigung des Gehwegs entlang der straßenseitigen Grundstücksfront verantwortlich. (Symbolbild)

Arnstadt. Mitarbeitende des Arnstädter Baubetriebshofes beseitigen derzeit unerwünschtes Wildwachstum. Auch Anlieger sind zur Bereinigung verpflichtet.

Aufgrund der warmen Temperaturen und der anhaltenden Niederschläge in den vergangenen Wochen breitet sich die Vegetation rasant aus, was zu unerwünschtem Wildwuchs in weiten Teilen des Stadtgebiets führt. Derzeit beseitigen Mitarbeitende des Arnstädter Baubetriebshofes das Unkraut, um das Stadtbild zu verschönern.

Gemäß der Straßenreinigungssatzung ergebe sich neben den Verpflichtungen der Stadt Arnstadt auch ein Handlungsbedarf für private Grundstückseigentümer und Grundstücksbesitzer, teilt Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit. Die Reinigung der Gehwege liege gemäß der derzeit gültigen Straßenreinigungssatzung in der Verantwortung der Anlieger öffentlicher Straßen. Dazu gehöre die Entfernung von Verschmutzungen, Wildkräutern, Laub und Ästen. Leider werde die Entfernung und Reinigung noch nicht flächendeckend umgesetzt.

Bei der Unkrautbekämpfung sei es untersagt, Pflanzenschutzmittel einzusetzen, wenn ihre Anwendung voraussichtlich schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren, Grundwasser oder andere geschützte Interessen, insbesondere den Naturhaushalt, haben könnte, betont Lehmann.

Weitere Informationen online unter www.arnstadt.de unter „Satzungen & Verordnungen“