Unmögliche Bedingungen für Schlangen

Guten Morgen, Ilm-Kreis: Maria Hochberg macht deutlich, dass Schlangen keine Haustiere sind.

Der Siebenjährige ist total begeistert von Schlangen. Mithilfe von Dokus und Reportagen tauchen wir gemeinsam in die Welt dieser faszinierenden Tiere ein und haben auch schon geklärt, warum die Blindschleiche nicht dazu gehört.

Speikobra, Klapperschlange oder Lanzenotter – sie alle kennt der Knirps mittlerweile richtig gut. Er erfuhr jedoch auch, dass viele Schlangen in Gefangenschaft des Menschen unter unmöglichen Bedingungen leben müssen. Besonders die großen Würgeschlangen, wie Boas oder Pythons, werden gern als Haustiere gehalten, häufig alles andere als artgerecht.

Wir haben von sogenannter Rackhaltung in Schubladen oder Krankheiten durch falsche Ernährung erfahren. Und wir haben auch gelernt, dass es in Deutschland viel zu wenig Auffangstationen gibt, in denen vernachlässigte Schlangen, aber auch Schildkröten oder Eidechsen, ein neues Zuhause finden können.

Der Siebenjährige war entsetzt und ist zu dem Schluss gekommen: Schlangen sind keine Haustiere, sondern wilde Kreaturen, die in ihren natürlichen Lebensraum gehören.