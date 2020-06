Unmut über Holzeinschlag am Arnstädter Fürstenberg

Mehrere Anwohner vom Wohngebiet in Arnstadt am Fürstenberg haben sich über den Holzeinschlag gleich hinter den Wohnhäusern geärgert. Mitten in der Grünphase und in der Brutzeit von Vögeln – sogar ein Uhu-Pärchen soll hier brüten – wurden dort mit schwerer Technik ein paar Festmeter Holz gefällt und auf einen Haufen gestapelt. Viele Anwohner kommen in das Waldstück, um dort spazieren zu gehen und die Grundschule nutzte es regelmäßig für ihren Crosslauf. Daran ist momentan jedoch nicht mehr zu denken, denn überall liegen noch die Reste der Fällungen kreuz und quer. Das schwere Gerät hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Kleingärtner dürfen wegen der Brutvögel nur bis Ende Februar ihre Hecken zurückschneiden, aber was am Fürstenber geschehen ist, da sind viele sprachlos.