Unter Drogen mit dem Auto in Rockhausen unterwegs

Die Polizei kontrollierte an Silvester gegen 13.40 Uhr in der Hauptstraße in Rockhausen den 38-jährigen Fahrer eines Citroen. Der Drogentest verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin/Methamphetamin. Der Citroen-Fahrer räumte zudem den Konsum von Drogen ein.

Die Polizei brachte den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus Arnstadt und stellte im Anschluss seinen Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln ermittelt.