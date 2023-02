Unternehmen im Ilm-Kreis drücken sich davor, die Inflationsausgleichsprämie zu zahlen

Ilm-Kreis. Eine Prämie kann die Krise abfedern – sagt die Gewerkschaft NGG..

Rund 2810 Unternehmen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur im Ilm-Kreis in der Branche Nahrung, Genuss, Gaststätten. Ein Großteil davon drücke sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen, mache um die Inflationsausgleichsprämie einen großen Bogen, von Bäckereien über Hotels bis zu Lebensmittelbetrieben“, sagte Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Dabei sei die Prämie ein Instrument, das die Bundesregierung extra geschaffen habe, um die Härte der Krise abzufedern – und kein Lohnersatz. Immerhin habe die Inflation auch im Januar mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr für eine spürbare Belastung der privaten Haushaltskassen geführt. Die NGG fordert Unternehmen im Ilm-Kreis auf, sich „nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken“.

„Die Prämie von bis zu 3.000 Euro sollte genutzt werden. Sie kann auch in Etappen ausgezahlt werden. Wer noch keine Inflationsprämie bekommen hat, sollte beim Chef anklopfen. Für die Inflationsausgleichsprämie werden keine Steuern und Abgaben fällig – also keine Lohnsteuer, keine Abzüge für die Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Der Gewerkschafter kündigte außerdem Lohnforderungen von „10 plus X“ Prozent an.