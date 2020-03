Stadtilm. Die Chefin des Gelenkwellenwerks in Stadtilm wird in den Landeswirtschaftssenat Thüringen berufen.

Unternehmerin rund um die Uhr

„Alles eine Frage der Organisation“, sagt Daniela Röder-Krasser lachend auf die Frage, wie sie das alles schafft. Ein Unternehmen mit 370 Beschäftigten leiten, dazu diverse Ehrenämter bis hin zur Elternsprecherin. Jetzt kam noch ein Ehrenamt dazu: Die Geschäftsführerin des Gelenkwellenwerkes in Stadtilm wurde in dieser Woche in den Landeswirtschaftssenat des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) berufen.

Sie hat sich darüber gefreut, sagt sie. Und dass es eine Ehre sei, dort mitarbeiten zu dürfen. Bereits seit Jahren engagiert sie sich im Verband „Die Familienunternehmer“ und leitet dort den Regionalkreis Westthüringen. Man müsse sich organisieren, um dem Mittelstand Gehör zu verschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, betont die 46-Jährige. Der Landeswirtschaftssenat besteht aus 50 Unternehmern, die für ihre Firma persönliche Verantwortung tragen, die Politik beraten und für ein positives Unternehmerbild in der Öffentlichkeit eintreten. Wer alles noch diesem Gremium angehört, darüber bewahrt der BVMW allerdings Stillschweigen. Man sei parteipolitisch unabhängig und spreche mit allen demokratisch gewählten Parteien, erklärt Daniela Röder-Krasser. Hauptanliegen dabei: Die Rahmenbedingungen für den Mittelstand und für die Wirtschaft generell zu verbessern – angefangen bei der Stärkung naturwissenschaftlich-technischer Fächer in den Schulen über Bürokratieabbau bis hin zu einer modernen Verwaltung. Die Gelenkwellen-Chefin hat einiges an Erfahrungen einzubringen. Im Ilm-Kreis aufgewachsen, absolvierte sie nach dem Abitur eine Berufsausbildung in München, studierte Betriebswirtschaft in Jena und Groningen, arbeitete danach bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Hätte sie gewusst, dass sie bei der Gelenkwelle einsteigt, hätte sie wohl Maschinenbau studiert, sagt sie heute. Technik fasziniere sie schon immer. 2008 übernahm sie im Betrieb die Leitung der Abteilung Rechnungswesen und Controlling, seit 2012 ist sie Mitgesellschafterin und seit Juli 2018 Geschäftsführerin. Ihr Vater Martin Röder hat die Unternehmensnachfolge rechtzeitig geregelt und steht ihr beratend zur Seite. „Wir sind ein Familienunternehmen“, betont Daniela Röder-Krasser und meint nicht nur die Chefetage. Generationen von Stadtilmern haben in der Gelenkwelle gearbeitet haben und tun es noch. Das Regionale sei ihr wichtig, ebenso die Weltoffenheit. Man habe Kunden in 50 Ländern, mache rund 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, die Exportquote betrage etwa 40 Prozente. Produziert werden Gelenkwellen, Antriebsteile und Präzisionsdrehteile unter anderem für große Walzwerke, Papiermaschinen, für den Schiffbau, die Eisenbahn und die Automobilindustrie. Nachwuchs bildet das Unternehmen selbst aus, die derzeit 26 Azubis haben gute Übernahmechancen. In einer Jugend-Unternehmenswerkstatt lernen Schüler der Gemeinschaftsschule Stadtilm Grundlagen der Metallbearbeitung. Wenn Daniela Röder-Krasser davon erzählt, spürt man die Begeisterung. „Unternehmerin ist man rund um die Uhr“, sagt die Firmenchefin, die sich für ihre eigenen Kinder auch gern mal den Kalender freischaufelt. Alles eine Frage der Organisation.