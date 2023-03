Unterstützung für Azubis und Unternehmen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Charakter und Persönlichkeit sollen mehr im Fokus stehen – Agentur für Arbeit Thüringen Mitte hilft Auszubildenden im Ilm-Kreis, schulische Defizite aufzuholen.

Die Corona-Pandemie hat das Lernen von Kindern und Jugendlichen erschwert. Gemeinsames Lernen im Klassenverbund und in Präsenz ist plötzlich nicht mehr möglich. Digitalität und hybrides Lernen sind die Schlagworte. Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, betont, dass diese drei Jahre für die Heranwachsenden nicht einfach gewesen seien. Sie appelliert an Unternehmen im Ilm-Kreis und in Thüringen und stellt ein Programm für Auszubildende und Unternehmen vor.

Aus Gesprächen mit den Berufsschulen und Unternehmen weiß Michel, dass es vor allem in den Naturwissenschaften erhebliche Defizite gebe. Das würden auch die Noten widerspiegeln. Deshalb appelliert die Leiterin auch an die Unternehmen, sie möchten nicht nur auf Noten und Zeugnisse schauen, sondern den Fokus auf die Persönlichkeit und den Charakter legen. Doch die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, zu der auch der Ilm-Kreis gehört, bietet das Programm Assistierte Ausbildung an. Es ist sowohl für Auszubildende als auch für Unternehmen gedacht, erklärt Michel.

Bei den Jugendlichen gehe es darum zu schauen, wie die Förderung aussehen kann. Zunächst wird die Frage geklärt, ob es einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag gibt, ob es zu Beginn oder während eines Arbeitsverhältnisses Unterstützung braucht. Dann kann individuell und in Gesprächen nach Bedarf, richtiger Hilfe und Umfang geschaut werden. Möglich sind unter anderem Stütz- und Förderunterricht, eine Förderung von fachtheoretischen Kenntnissen und Fähigkeiten oder eine generelle Unterstützung, damit die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Das gleiche Programm gibt es natürlich auch für die Unternehmen. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Firma, Auszubildenden und Agentur für Arbeit. „Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig“, wirbt die Agentur. Die Betriebe erhalten erforderliche Hilfestellungen bei Verwaltung, Organisation und Durchführung der Ausbildung oder der Einstiegsqualifizierung oder sie werden im Betriebsalltag zur Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses begleitet. „Die Unterstützung wird dabei individuell an den Bedürfnissen Ihres Betriebes ausgerichtet“, betont Michel.

Das Programm soll helfen, dass Unternehmen Auszubildende finden, diese ihre Ausbildung erfolgreich beenden und gleichzeitig die jungen Menschen unterstützen.