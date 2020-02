Unterwegs auf der Blauen Route

Man kann die Blaue Route durch Arnstadt auch alleine laufen. Es gibt ein Faltblatt, das über die einzelnen Stationen informiert, allerdings momentan vergriffen ist. Aber gemeinsam mit einer kundigen Gästeführerin wie Renate Friedel macht es mehr Spaß.

Etwa 40 Frauen und Männer fanden sich am Freitag zu einer kostenlosen Sonderstadtführung anlässlich des Weltgästeführertages auf dem Markt ein, darunter viele Arnstädter, aber auch ein Ehepaar vom Bodensee, das gerade in Friedrichroda Urlaub macht und bei einem Ausflug in die Bachstadt von diesem Termin erfuhr.

Die Blaue Route ist ein Projekt des 1993 gegründeten Altstadtkreises. Anfangs waren die Hinweistafeln an historisch und architektonisch bedeutsamen Gebäuden aus Holz, denen setzte die Witterung zu. Schließlich brachte man eine neue Generation blauer Schilder an. Gemeinsam mit Studierenden der Technischen Universität Ilmenau wurde ein Rundgang samt Flyer konzipiert.

Alle 40 Stationen konnte und wollte Renate Friedel nicht ablaufen, aber die Hälfte hatte sie für ihre Route ausgewählt und bei jedem Gebäude ein paar Sätze parat. So wundert sich die 80-Jährige bis heute, warum der Löwe über dem Eingang zum Haus „Zum Schwarzen Löwen“ golden ist. Sie erklärte auch, warum das Bachhaus in der Kohlgasse, in dem der Altstadtkreis seinen Sitz hat, nicht beschildert ist. Dort lebten 45 Jahre lange Angehörige der Familie Bach, aber das Gebäude selbst sei nichts Besonderes.

Weiter ging es am ehemaligen Waisenhaus vorbei, in dem ein Jahrhundert lang auch die Puppenstadt „Mon plaisir“ ausgestellt wurde, um so Geld für die Waisen zu sammeln. Am Neutorturm bogen alle links zur Hohen Mauer ab. „Hier war ich schon lang nicht mehr“, meinte eine ältere Arnstädterin.

Auf dem Ried machte Renate Friedel den Gästen Lust auf ein Glockenspielkonzert vom Jacobsturm und führte sie über den Pfarrhof mit der Oberkirche zurück auf den Marktplatz, auf dem sich mit Galerie, Güldenem Greif, Rathaus und Bachkirche das Herz der Blauen Route befindet.