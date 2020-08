Oliver Bötefür schlüpft bei einem Rundgang durch Arnstadt in die Rolle des Kaplans Mörlin.

Arnstadt. Die Stadtführung zu bedeutenden Glaubensorten in Arnstadt beginnt am Samstag um 14 Uhr.

Unterwegs mit Luthers Kaplan in Arnstadt

Joachim Mörlin, Arnstadts erster Superintendent, steht im Mittelpunkt einer Stadtführung am Samstag, 29. August. Der Rundgang startet um 14 Uhr am Bachdenkmal.

Kritik am gesellschaftlichen Leben des 16. Jahrhundert

Der Name Joachim Mörlin ist vielen Arnstädtern schon einmal begegnet. Doch wer war der Theologe, der als „Luthers Kaplan“ in die Geschichte einging?

Diese Frage beantwortet Gästeführer Oliver Bötefür bei einem Rundgang zu den Glaubensstätten in Arnstadt. Dabei wirft er auch ein Licht auf das gesellschaftliche Leben im 16. Jahrhundert, das Mörlin in seiner rückhaltlosen Kanzelkritik anprangerte.

Aus Infektionsschutzgründen dürfen maximal 20 Interessierte an der Tour teilnehmen. Namen und Kontaktdaten werden erfasst. Tickets gibt es in der Tourist-Information am Markt.