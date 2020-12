In liebevoller Handarbeit war die Kutsche restauriert und dekoriert worden. Das interessierte die Vandalen nicht: Sie rissen den Kutschbock mit roher Gewalt ab.

Vandalen zerstören Kutsche in Dornheim

Stinksauer ist Burkhard Walther, der Bürgermeister von Dornheim. Schon mehrfach wurde in diesem Jahr in seinem Dorf randaliert, wurden liebevoll angebrachte Dekorationen gestohlen.

Nun hat es auch den Weihnachtsmann mit seiner Kutsche erwischt.

„Wir haben sie aufgestellt, um allen ein wenig weihnachtliches Gefühl zu vermitteln“, erklärt Walther. Der Mann in Rot und sein Gefährt waren in den vergangenen Wochen eine richtige Attraktion. Ganze Familien mit Kindern auch aus Nachbarorten pilgerten in die Ortsmitte, um hier schöne Erinnerungsfotos zu machen.



Doch nun entdeckten Passanten das Unglaubliche: mit roher Gewalt war der Kutschbock abgerissen worden.

Burkhard Walther erstattete daraufhin umgehend Anzeige. Er bittet, dass sich Zeugen bei der - Polizeiinspektion Arnstadt / Ilmenau melden oder direkt bei ihm unter Telefon:

0173/370276.