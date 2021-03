Vater löst mehrere Polizeieinsätze aus - Frau von Freund geschlagen - Radfahrerin angefahren

Das sind die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

Vater löst mehrere Polizeieinsätze aus und landet in Gewahrsam

Am späten Samstagabend kam es in der Triniusstraße in Arnstadt zu einem Polizeieinsatz auf Grund einer Familienstreitigkeit. Da sich der stark alkoholisierte Familienvater nicht beruhigen konnte, wurde ihm ein Platzverweis für Wohnung ausgesprochen. Gegen 2.45 Uhr erschien der unbelehrbare 35-Jährige wieder an seiner Wohnung, so dass es aufgrund neuerlicher Streitigkeiten einen weiteren Polizeieinsatz gab. Dieses Mal wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion gebracht, wo er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen sollte. Der junge Mann leistete bei seiner Gewahrsamnahme und der anschließenden Unterbringung in der Zelle Widerstand gegen die Polizeibeamten, beschädigte zudem eine Anhaltekelle im Streifenwagen. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Frau von Freund geschlagen und verletzt

Sonntag gegen 0.20 Uhr alarmierte eine 28-Jährige Frau aus Gehren die Polizei, da sie nach einer Auseinandersetzung mit ihrem 31-jährigen Freund von diesem geschlagen und geschubst wurde. Die junge Frau erlitt leichte Schürfwunden am Ellenbogen und der Hand. Beide Personen waren zum Zeitpunkt des Streites stark alkoholisiert und hatten einen Atemalkoholwert von jeweils über 1 Promille. Der 31-Jährige wurde für 10 Tage der Wohnung verwiesen, sein Schlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Radfahrerin angefahren und verletzt

Gegen 5.15 Uhr verletzte sich eine 52-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau. Die Frau fuhr vorfahrtsberechtigt in einem Kreisverkehr. Ein 57-jähriger Toyotafahrer wollte jedoch in den Kreisverkehr einzufahren und kollidierte dabei mit dem Fahrrad. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich pflichtwidrig, konnte aber später ermittelt werden. Bei dem Mann wurde in der Atemluft eine Alkoholkonzentration von 0,27 Promille festgestellt, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ob der Mann zur Unfallzeit tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 750,- EUR.

