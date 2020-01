Verabschiedung des Haushaltes im Ilm-Kreis scheint gesichert

„Die Kuh ist von Eis“, sagte Eckhard Bauerschmidt, Vorsitzender der Fraktion Linke/Grüne/SPD im Kreistag, am Dienstag in der Sondersitzung des Finanzausschusses. Tags zuvor hatte er sich im internen Gespräch mit seinen Fraktionsvorsitzenden-Kollegen Lars Oschmann (CDU/FDP) und Lars Petermann (FWG) auf einen Kompromiss zum Haushalt 2020 verständigt. Neu war der nun eingebrachte Vorschlag dabei nicht wirklich. Schon im Dezember hatte der Finanzausschuss genau diese Lösung vorgeschlagen, sich im Kreistag damit aber nicht durchsetzen können.

Hebesatz der Kreisumlage sinkt

Nun haben Rechnungskniffe und Aufträge an die Verwaltung einen Kompromiss von drei der vier Fraktionen möglich gemacht. Der Haushaltszustimmung in der nächsten Kreistagssitzung am 29. Januar dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. Einzig die AfD nahm weder am Treffen teil noch stimmte sie im Ausschuss den Beschlussvorlagen zu und kritisierte tags darauf den Kompromiss scharf.

CDU/FDP und Freie Wähler bekommen nun die von ihnen geforderte Senkung der Kreisumlage, wenn auch nicht in der gewünschten Höhe. Von den ursprünglich geplanten rund 41,5 Millionen Euro, welche die Kommunen an den Kreis zu entrichten haben, werden 1,3 Millionen Euro abgezogen. Zunächst hatten die beiden Fraktionen gefordert, den 4,3 Millionen Euro-Zuwachs gegenüber 2019 zu halbieren.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt von 37,4 auf 36,23 Prozent. Ilmenau, mit über 14 Millionen Euro der größte Umlagezahler, zahlt so fast eine halbe Million Euro weniger. Arnstadt spart 320.000 Euro der ursprünglich veranschlagten zehn Millionen, das Amt Wachsenburg 200.000 Euro bei ursprünglich knapp 6,34 Millionen Euro. Auch die anderen Städte und Gemeinden profitieren prozentual. „Damit stehen die Kommunen gut da“, befand Kämmerin Heike Kerntopf und erinnerte daran, dass der Kreis von 11,5 Millionen Euro Steuermehreinnahmen von vornherein nur einen Teil für sich beanspruchte, damit also generell mehr Geld in den Kommunen sei.

Sanierung des Garagenhofes des Landratsamtes gestrichen

„Wir haben die Zuweisung von Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt auf die Pflichtzuführung reduziert“, erklärte Frank Kuschel (Linke) den Kniff hinter der Senkung der Kreisumlage. Denn eigentlich rechnet man sich den Haushalt jetzt schön, indem man auf steigende Landeszuweisungen setzt, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Um bis dahin einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, wird einfach die geplante Kreditaufnahme erhöht – in der Erwartung diese dann nicht zu brauchen. „Alle Landtagsfraktionen haben ja signalisiert, dass sie den Kommunen mehr Geld geben wollen“, so Kuschel. Aufgegeben werden soll der Verwaltung zudem, eventuelle Gewinne aus dem Vorjahr in einem Nachtragshaushalt zur Senkung der Kreisumlage zu nutzen.

Gestrichen wurde nur eine der geplanten Investitionen, nämlich die 315.000 Euro für die Sanierung des Garagenhofes des Landratsamtes. Für weitere Baumaßnahmen möchte der Kreistag in der übernächsten Sitzung am 1. April Grundsatzbeschlüsse mit Kostenschätzungen sehen. Zum einen geht es da um die Abwägung Neubau oder Sanierung der Turnhalle in Stützerbach, zum anderen um die geplanten Mensen an den Schulen in Stadtilm und Am Stollen in Ilmenau.

Abstimmungsbedarf mit der Stadt

Ein Konzept soll auch für die Nutzung der ehemaligen Fachhochschule Kunst in Arnstadts als Volkshochschule her. Dies, so bat Landrätin Petra Enders (Linke) um Aufschub, werde bis April aber nicht zu realisieren sein. „Wir haben noch Abstimmungsbedarf mit der Stadt.“ Arnstadt soll sowohl bei der Finanzierung über die Städtebauförderung wie auch bei der Nutzung mit ins Boot.

Auch das für September geforderte Personalentwicklungskonzept sei in diesem Zeitraum nicht machbar, so Enders. Genau das Konzept möchten CDU/FDP und Freie Wähler aber sehen, um in der nächsten Haushaltsdebatte weitere Überraschungen beim Personalaufwuchs, einer ihrer Hauptkritikpunkte am aktuellen Entwurf, zu vermeiden. „Die Verwaltung will immer mehr Personal, wenn man sie fragt“, meinte Beate Misch (CDU). „Wir wollen gern wissen, wo wir stehen.“