Veranstaltungen für Tag der Natur

Ilm-Kreis. Für den Langen Tag der Natur sucht der Naturschutzbund auch im Ilm-Kreis noch Partner, die Veranstaltungen anbieten.

Mit dem „Langen Tag der Natur“ möchten der NABU und die Stiftung Naturschutz Thüringen wieder für die Schönheit der Natur im Freistaat begeistern. Die beiden Institutionen rufen dazu auf, Veranstaltungen für den 9. und 10. Juni zu melden. „Der „Lange Tag der Natur“ bietet Entdeckungen und spannende Abenteuer für Groß und Klein, am Tag und bei Nacht, mit allen Sinnen. Derzeit suchen wir noch Partnerinnen und Partner, die eigenständig eine Veranstaltung anbieten möchten“, sagte Alexander Krampe vom NABU Thüringen. Die Aktion lebt von der Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Aktivitäten vor Ort durchführen. „Im letzten Jahr sind über 90 Veranstaltungen zusammengekommen, wie eine Falternacht im Stadtpark, Naturerlebnisse im Moor oder in den Jagdgründen der Wasserfledermäuse. „Wichtig ist, dass die Veranstaltungen bis zum 12. März an uns gemeldet werden. Nur so können wir sie in die Druckversion des Programmplakates aufnehmen. Wer später meldet, der findet seine Veranstaltung aber immerhin auf der Internetseite zur Aktion.“ Die Teilnahmebedingungen sowie Tipps für Veranstaltungen sind unter www.Langer-Tag-der-Natur.de zu finden.