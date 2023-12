Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Auch in den kommenden Tagen gibt es im Ilm-Kreis wieder viel zu entdecken und zu erleben. Auf diese Veranstaltungen können sich die Menschen freuen:

Auch in den kommenden Tagen gibt es in den Städten und Gemeinden des Ilm-Kreises wieder viel zu entdecken und zu erleben. Auf diese Veranstaltungen können sich die Menschen freuen:

Saxofone spielen zum 2. Ilmenauer Turmkonzert

Im Rahmen der Turmkonzerte an der Ilmenauer Jakobuskirche bringt das Saxofon-Ensemble der Musikschule Arnstadt-Ilmenau unter der Leitung von Erik Robisch am Sonntag, 10. Dezember, um 18 Uhr weltliche und kirchliche Musikstücke zu Gehör. Passend dazu werden dort ab 17.45 Uhr gegen eine Spende Winzerglühwein, heißer Apfelsaft und Selbstgebackenes angeboten. Für alle Interessierten, die die Türmerstube besuchen möchten, bietet die Sankt-Jakobus-Stiftung Ilmenau nach dem letzten Turmkonzert am 17. Dezember individuelle Führungen an. Anmeldung per E-Mail an: post@jakobusstiftung-ilmenau.de.

SPD-Landtagskandidat spricht in Ilmenau über Schulsozialarbeit

Der SPD-Landtagskandidat und Kreistagsmitglied Maximilian Reichel-Schindler lädt alle Interessierten am Dienstag, 12. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr zu einem Arbeitsfrühstück zum Thema „Jugend- und Schulsozialarbeit“ in das SPD-Bürgerbüro in der Lindenstraße 33 in Ilmenau ein. Gemeinsam mit dem jugendpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Denny Möller, soll über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven im Bereich Jugend- und Sozialarbeit diskutiert werden. „Jugend und Soziales sind zentrale Themen, die uns alle angehen. In einem offenen Dialog wollen wir gemeinsam Ideen entwickeln und Lösungsansätze diskutieren“, betont Reichel-Schindler die Bedeutung der Veranstaltung. Um Anmeldung per E-Mail an: rote-linde@spd-ilmenau.de wird gebeten.

Weihnachtliche Musicalshow in der Festhalle in Ilmenau

Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder der Welt werden am Mittwoch, 13. Dezember, um 19.30 Uhr bei der Show „A Musical Christmas“ in der Festhalle in Ilmenau präsentiert. Mit einer deutschlandweiten Tour setzt sich die nunmehr achtjährige Tradition einer Show fort, in der festliche Weihnachtslieder mit den bekanntesten Musical-Songs zu einem einzigartigen Erlebnis voller emotionaler Höhepunkte verschmelzen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mehr Informationen und Tickets gibt es online unter: www.musicalchristmas.de.

Gossel feiert, singt und musiziert

Zum 13. Weihnachtsmarkt in Gossel lädt der Traditionsverein des Stadtilmer Ortsteiles am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 23 Uhr an der Alten Schule in Gossel ein. Die Besucher können sich auf Pilzpfanne, Fischbrötchen, Bratwurst, Brätel, Glühwein, Jägertee und vieles mehr freuen. Gegen 18 Uhr hat sich laut Mitteilung auch der Weihnachtsmann angekündigt. Um 16 Uhr wird zudem zum Weihnachtskonzert in die Marienkirche eingeladen. Laut der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Gossel ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Entspannende Klangschalenreise in Arnstadt

Der Verein Zukunftsfähiges Thüringen lädt mit seiner Ortsgruppe Stadtökologie Arnstadt zu einer besonderen Art der Entspannung in der Adventszeit ein. Am Donnerstag, 14. Dezember, können Interessierte von 18 bis 19 Uhr auf Klangschalenreise gehen. Durch tiefe Schwingungen hochwertiger Klangschalen werden die Teilnehmer in einen wohltuenden und entspannten Zustand geführt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Angeleitet von Thea Vollmer können dabei die positiven Effekte auf Körper, Geist und Seele erfahren werden. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Person. Mehr Informationen und Anmeldung unter Telefon: 03628/640723 oder per E-Mail an: info@zukunftsfaehiges-thueringen.de.

Ilmenauer Stadtrat berät zum Kommunalwald

Der Haushaltsplan 2024 ist eines der Themen der nächsten Sitzung des Ilmenauer Stadtrates am Donnerstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr im Sitzungsraum des Parkcafés, Naumannstraße 22, in Ilmenau. Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Waldstrategie für den Kommunalwald sowie die Verpflichtung eines neuen Stadtratsmitgliedes aufgrund einer Mandatsniederlegung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind willkommen und können auch eigene Themen zur Diskussion stellen.