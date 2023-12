Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Auch in den kommenden Tagen ist in den Städten und Gemeinden des Ilm-Kreises wieder einiges los. Darauf können sich die Leute freuen:

Gespräche für einen nachhaltigeren Weihnachtsmarkt in Ilmenau

Bemühungen um einen nachhaltigeren Ilmenauer Weihnachtsmarkt stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Stammtisches der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Bar Aqui, Am Markt 3, in Ilmenau. „Unseren Vorschlag, mit einer Weihnachtstasse für Ilmenau an den Start zu gehen, konnten wir erfolgreich umsetzen. Mitstreiter haben wir im Café Böcklein sowie im Ilmpuls-Verein gefunden. Unterstützt werden wir von dem Ilmenauer Unternehmen KMW Logistik/WM Internationale Transporte. Nun sind wir auf der Zielgeraden und freuen uns auf zahlreiche Gäste an unserem Weihnachtsmarkt-Stand, damit ein hoffentlich hoher Erlös für die Ilmenauer Tafel zustande kommt“, teilt Jana Lüddicke von Pro Bockwurst mit. Das Vorhaben zeige einmal mehr, wie ehrenamtliches, kommunalpolitisches Engagement das Leben in Ilmenau positiv beeinflusse. Zum Stammtisch erwartet werden auch die Stadträte und sachkundigen Bürger der Wählergemeinschaft. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen und können auch eigene Themen zur Diskussion stellen. red

Vortragsreihe zur Verkehrssicherheit an der Volkshochschule Arnstadt

Für die nächste Veranstaltung der kostenlosen Vortragsreihe „sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren“ am Dienstag, 19. Dezember, von 14 bis 15.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS), Am Bahnhof 6, in Arnstadt sind noch Plätze frei. Dann steht laut Mitteilung der VHS das richtige Verhalten im winterlichen Straßenverkehr im Mittelpunkt. Die Anmeldung ist unter Telefon: 03628/61070 oder online unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de möglich. red

Galerie Klauke in Arnstadt öffnet ihre Türen

Zum gemütlichen Beisammensein bei Wein, Kaffee und Kuchen wird am Sonntag, 17. Dezember, ab 11 Uhr in die Galerie Klauke, Angelhäuser Straße 3a, in Arnstadt eingeladen. „Alle, die noch ein besonderes Geschenk suchen, können die ausgestellten Arbeiten verschiedener Künstler käuflich erwerben“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Aufgrund der großen Nachfrage werden zudem weitere Arbeiten des Künstlers Gerd Mackensen präsentiert. Mehr Infos gibt es unter: www.galerie-klauke.de/blog. red

Ortsteilratssitzung in Möhrenbach

Beratungen und Beschlussfassungen zu verschiedenen Ortsteilangelegenheiten stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsteilrates Möhrenbach am kommenden Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr im Hotel Zum Langenberg, Porzelstraße 28, in Möhrenbach. Laut einer Mitteilung von Ortsteilbürgermeister Mathias Steitz werden zudem die Sitzungen im Jahr 2024 terminiert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können auch eigene Anliegen vorbringen und Themen zur Diskussion stellen. red

Modellbahnweihnacht in Arnstadt

Der Verein Interessengemeinschaft zur Erhaltung des BW Arnstadt im Modell veranstaltet am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 17 Uhr in den Vereinsräumen im Rehestedter Weg 2c in Arnstadt seine Modelleisenbahnweihnacht. „Auf unserer großen H0-Anlage stellen wir das Bahnbetriebswerk sowie den Hauptbahnhof Arnstadt zur Dampflokzeit dar. Auch die Abläufe auf der Anlage entsprechen denen der damaligen Zeit“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. red

Konzert mit dem „Duo Liaisong“ im Kleinod Ilmenau

Zu einem Konzert mit dem „Duo Liaisong“ wird am Donnerstag, 14. Dezember, um 19:30 Uhr ins Kleinod in Ilmenau eingeladen. Joerg und Dunja Naßler-Averdung präsentieren dann ihre Lebenslieder. „Diese deutschen Texte sind der Sängerin auf den Leib geschrieben. Sie sind lebensnah, kurios, berührend, intensiv und echt, weil sie autobiografische Züge tragen. Durch die emotionale Strahlkraft und den Farbenreichtum von Dunjas Stimme sowie durch passgenaue Kompositionen und originelle Arrangements von Joerg wird jedes Konzert von ‚Liaisong‘ zu einem sehr lebendigen und emotionalen Erlebnis“, heißt es in der Konzertankündigung. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Mehr Informationen und Tickets gibt es online unter: www.kleinod-ilmenau.de. red

Weihnachtsmarkt mit Adventsparty in der Eismanufaktur Geratal

Beim Weihnachtsmarkt der Eismanufaktur Geratal. Bahnhofstraße 50, in Gräfenroda wird kleinen und großen Besuchern am kommenden Wochenende in weihnachtlicher Atmosphäre ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Samstag, 16. Dezember, sowie am Sonntag, 17. Dezember, gibt es ab jeweils 12 Uhr Livemusik, Ponyreiten, eine Schlittenrutsche und besondere Wintereissorten. Auch der Weihnachtsmann hat sich für einen Besuch angekündigt. Zu den Highlights am Samstag gehören Auftritt der Grundschule Gräfenroda ab 15 Uhr und die Adventsparty mit DJ Maik „Ötzi“ ab 20 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 14 Uhr Aufführungen des Kindergartens Zwergenland und um 18 Uhr das Turmblasen vom Kirchturm. Mehr Infos gibt es online unter: www.eismanufaktur-geratal.de. red