Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis In den kommenden Tagen wird im Ilm-Kreis wieder viel geboten. So gibt es Weihnachtsmusik in Eischleben, ein Blueskonzert in Ilmenau und ein Basketballturnier in Arnstadt.

Chöre musizieren in der Bachkirche Arnstadt

Der Posaunenchor unter der Leitung von Andreas Umbreit und der Bachchor Arnstadt singen und spielen am kommenden Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr weihnachtliche Musik in der Bachkirche in Arnstadt. Auch das Publikum darf dann und wann mit einstimmen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Am Freitag, 22. Dezember, ist um 19.30 Uhr das Thüringer Bach-Collegium zu hören, bevor am 1. Weihnachtsfeiertag um 16.30 Uhr zum Weihnachtsoratorium mit dem Bachchor Arnstadt und die „capella arnestati“ eingeladen wird. Zum Jahresausklang erklingen am Silvesterabend um 18.30 Uhr festliche Werke für Trompete und Orgel. Mehr Informationen gibt es online unter: https://kirche-arnstadt.de/kirchenmusik. red

Blueskonzert mit Finissage im Kleinod in Ilmenau

Zu einer Finissage mit musikalischer Untermalung wird am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr ins Kleinod, Karl-Zink-Straße 6, in Ilmenau eingeladen. Ein letztes Mal kann dann die Ausstellung „Blues People — Images Of The Deep South“ in der Universitätsbibliothek Ilmenau besucht werden. Passend dazu heizt die „Matchbox Blues Band“ auf der Bühne im Kleinod ein. Seit fast 40 Jahren spielt sie laut Ankündigung traditionellen Blues in vielen Schattierungen. Ausgehend vom klassischen Chicago-Blues enthält das Repertoire auch swingenden Rhythm ’n’ Blues, erdigen Down Home-Blues und akustische Spielarten. Die langjährige Stabilität der Besetzung führt zu einem homogenen Gruppensound, der gleichermaßen stilecht, individuell und mitreißend daherkommt. Weitere Infos und Tickets gibt es online unter: www.kleinod-ilmenau.de. red

Basketballturnier für Jung und Alt in Arnstadt

Mit der Streetball-Fun-Night wird am Freitag, 15. Dezember, ab 17.30 Uhr ein aufregendes Freizeitbasketballturnier für Jung und Alt in der Jahnsporthalle in Arnstadt ausgerichtet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf mehrere Turniere von Jugendlichen und Erwachsenen freuen. In beiden Altersklassen sind insgesamt 28 Teams gemeldet. Außerdem gibt es einen Mitmach-Parcours für die Jüngsten und einen Live-DJ. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Streetball-Fun-Night wird gefördert durch das Landratsamt Ilm-Kreis und das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. red

Trompetenspiel zum Turmkonzert in Ilmenau

Mit einer Darbietung des Trompeter-Duos Jörg Heusing und Wolfram Lortsch am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr finden die diesjährigen Turmkonzerte an der Jakobuskirche in Ilmenau ihren Abschluss. Den Zuhörern wird in weihnachtlicher Atmosphäre Glühwein und Selbstgebackenes gereicht. Wer die Türmerstube besichtigen und einen Rundumblick über Ilmenau genießen möchte, kann sich zudem für individuelle Führungen per E-Mail an: post@jakobusstiftung-ilmenau.de anmelden. red

Weihnachtskonzert in Eischleben

Der Kulturverein Eischleben lädt am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die Kirche Sankt Matthias des Ortsteiles der Gemeinde Amt Wachsenburg ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt laut Ankündigung der Singkreis Ichtershausen zusammen mit der Sängerin Nicole Umbreit (Sopran) und dem Pianisten Clemens Thiel. Die Dorfkirche Sankt Matthias ist romanischen Ursprungs und wurde im 18. Jahrhundert barock umgebaut. red

Markt der Möglichkeiten in Oehrenstock

Ein Markt der Möglichkeiten wird am Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 19 Uhr im „MiaVojo-Veranstaltungszentrum“ in Oehrenstock ausgerichtet. „Der Markt der Möglichkeiten ist ein Format, bei dem Menschen Handgemachtes, Individuelles, Köstlichkeiten, aber auch Möglichkeiten zum Netzwerken und vieles mehr anbieten“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Passend zur Adventszeit gibt es auch viele Geschenkideen. Den Abschluss bildet ein Lagerfeuer. red

Adventsstimmung mit der Bittstädter Liedertafel

Die Bittstädter Liedertafel lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen Konzert in der Adventszeit ein. Am kommenden Samstag, 16. Dezember, erklingen in der Ägidienkirche in Bittstädt unter Leitung von Thomas Riede neue und altbekannte Weihnachtslieder, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei. Außerdem werden heiße Getränke angeboten. Die Besucher werden darauf hingewiesen, dass die Kirche nicht beheizt ist. red