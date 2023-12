Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Weihnachtsmärkte, Konzerte und Vorträge: Darauf können sich die Menschen im Ilm-Kreis in den nächsten Tagen freuen:

Adventskonzert in Holzhausen

Zu einem besinnlichen Adventskonzert zum Zuhören und Mitsingen lädt der Orgelverein Holzhausen am Samstag, 16. Dezember, um 15 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche des Ortes im Amt Wachsenburg ein. Das „Klangkonsort“ und weitere Darsteller bringen mit bekannten und weniger bekannten Instrumenten Adventsmusik aus unterschiedlichen Epochen und Ländern zu Gehör und laden dabei auch das Publikum zum Mitmachen ein. „Das gemeinsame Singen, besonders in der Adventszeit, ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Dreifaltigkeitskirche, die ihre frühesten Ursprünge im 12. Jahrhundert hat, nicht beheizt ist. Es werden jedoch Decken und warme Getränke angeboten. red

Bergweihnacht in Martinroda

Zur diesjährigen Bergweihnacht in Martinroda können sich die Besucherinnen und Besucher bei einem Konzert am kommenden Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche des Ortes auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen. „Wir freuen uns, wenn in der kurzen Adventszeit dieses Jahres die Klänge in Martinroda Zeit zur Besinnung, Zeit für ein wenig Ruhe für sich selbst, aber auch Zeit für Begegnung sein können“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Moderation und das Orgelspiel übernimmt Albert Schönberger, emeritierter Domorganist Hoher Dom zu Mainz. An der Querflöte sind Werner Assing aus Ilmenau und Michael Günther aus Weimar zu hören. Auch das Alphorn-Trio Inselsberg-Echo ist mit von der Partie. red

Weihnachtsmarkt in Ellichleben

Zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 16. Dezember, in Ellichleben hat sich der Dorfverein des Ortes einiges einfallen lassen. So gibt es unter anderem weihnachtliche Köstlichkeiten wie Kesselgulasch, Glühwein und Kinderpunsch. Die kleinen Besucher können sich auf kunterbunte Bastelangebote sowie Stockbrot an der Feuerschale freuen. Daneben warten noch einige Überraschungen mehr auf die Besucherinnen und Besucher, doch die werden noch nicht verraten. red

Spendenausgabe der Tiertafel in Arnstadt

Die letzte Futter- und Sachspendenausgabe der Arnstädter Tiertafel in diesem Jahr findet am kommenden Dienstag, 19. Dezember, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke) statt. Das teilt der Vorsitzende Andreas Kühnel mit und verweist darauf, dass die Spendenausgabe regelmäßig jeden dritten Dienstag im Monat angeboten wird. Mehr Infos zur Arbeit der Arnstädter Tiertafel gibt es online unter: www.tiertafel-arnstadt.de. red

Vortrag zum Thema Schlaganfall in Stadtilm

Zu einem Vortrag zum Thema Schlaganfall lädt die Awo Stadtilm interessierte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 19. Dezember, um 14 Uhr in die Begegnungsstätte am Stadtilmer Rathaus ein. Der Mediziner Alexander Grenda von der Klinik für Neurologie an der Zentralklinik Bad Berka wird zusammen mit einer Kollegin darüber informieren, wie einem Schlaganfall vorgebeugt werden kann, welche Möglichkeiten des Erkennens und Behandelns es gibt und wie die Rehabilitation danach aussieht. red