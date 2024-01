Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Konzerte, Yoga und Puppentheater: Auf diese Veranstaltungen können sich die Menschen im Ilm-Kreis in den kommenden Tagen freuen.

Weihnachtsoratorium in der Himmelfahrtskirche Arnstadt

Als musikalischer Nachklang der Adventszeit wird zum Dreikönigstag am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums nach Lukas des Weimarer Komponisten Albert Schönberger in die Himmelfahrtskirche Arnstadt eingeladen. Der Philharmonische Chor Weimar und das Mitteldeutsche Kammerorchester treten unter Leitung von Ralf Jorik Schöne mit verschiedenen Solisten auf. Als Sprecher wirken Konrad Schäfer und Mathias Rüß mit. Die Orgel spielt Albert Schönberger. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Yogakurse im Gesundheitszentrum Arnstadt

Yogakurse für Einsteiger und Fortgeschrittene werden ab Montag, 8. Januar, im neuen Yogaraum im Gesundheitszentrum Süd, Stadtilmer Straße 1, in Arnstadt angeboten. Unter Anleitung von Silke Raßbach werden schrittweise verschiedene Asanas erlernt, die zur Kräftigung und Flexibilität des Körpers beitragen, aber auch zu Entspannung und innerer Ruhe führen sollen. Die Kurse werden von den Krankenkassen als Präventionskurse finanziell unterstützt. Mehr Infos unter: www.benefit-yoga-arnstadt.de oder unter Telefon: 03628/58 49 80 3.

Connect-Kirche Arnstadt lädt zu Gespräch und Gebet

Beim nächsten Sonntag mit Freunden der Connect-Kirche Arnstadt geht es am 7. Januar ab 11 Uhr im Prinzenhofkeller darum, wie mit himmlischen Ideen von Gott ein guter Start ins neue Jahr gelingen kann. Bereits ab 10 Uhr wird für Kinder von drei bis zwölf Jahren ein Programm in der Connect-Lounge, Karl-Marien-Straße 13, in Arnstadt angeboten. Am Montag, 8. Januar, folgt um 18 Uhr in der Connect-Lounge ein kirchenübergreifendes Gebet.

Zauberhaftes Puppentheater in Rudisleben

Ein Puppentheater mit dem Titel „Schneeflöckchen“ wird am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr im Saal der evangelischen Kirchengemeinde, Hauptstraße 7, in Rudisleben aufgeführt. Zu Gast ist Christine Weidringer vom gleichnamigen Figurentheater aus Erfurt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.