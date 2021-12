Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Bildung im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Der Ilm-Kreis bekommt ein Regionalbudget in Höhe von 106.000 Euro vom Thüringer Umweltministerium.

Der Ilm-Kreis ist Modellprojekt des Thüringer Umweltministeriums. Der Kreis bekommt ein Regionalbudget für zwei Jahre, um Ideen und Konzeptionen zur Nachhaltigkeit umzusetzen.

Das Umweltministerium investiert über zwei Jahre in die Modellregionen Ilm- und den Kyffhäuserkreis insgesamt 360.000 Euro. Denn jeder Kreis erhält pro Einwohner einen Euro, das bedeutet für den Ilm-Kreis 106.000 Euro pro Jahr. „Wir müssen für nachhaltige und klimabewusste Projekte nicht extra einen Fördermittelantrag stellen, das Geld ist einfach da“, erklärt Landrätin Petra Enders (Linke). Damit könnten Ideen einfach angeschoben und umgesetzt werden.

Wettbewerb zu erneuerbaren Energien

Der Kreis und der Klimaschutzmanager Felix Schmigalle setzen vor allem auf die Schule, auf die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Bildung. Dazu gehört unter anderem der Wettbewerb erneuerbare Energien des Ilm-Kreises. Eine intensive Zusammenarbeit gebe es bereits mit sechs Modellschulen im Kreis – Grundschule „Dr. Harald Bielfeld“ in Arnstadt, Melissantes Gymnasium in Arnstadt, Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau, Grundschule Plaue, Regelschule „Geschwister Scholl“ in Ilmenau und Grundschule Kirchheim. Es gab bereits mit externen Partnern in Ilmenau und Stadtilm Workshops, um die Kinder für das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die Projekte beginnen bei der Mülltrennung über Wettbewerbe, CO2-Ampeln und das richtige Lüften bis hin zu Baumpflanzaktionen und deren Pflege.

Klimaschutz fängt schon im Kleinen an, jeden Tag kann man selbst etwas für die Umwelt tun – das Auto öfter stehen lassen, mit dem Rad zur Arbeit fahren, auf Plastik verzichten und regionale Produkte lokal einkaufen. „Besonders wichtig ist es, Kinder und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren und zu begeistern – denn Klimaschutz geht alle an. Oft sind es die Kinder, die innovative Ideen mit nach Hause bringen und ihre Eltern mitziehen“, sagt Landrätin Petra Enders.