Verdienstorden für Ilmenaus langjährigen Oberbürgermeister

Ilmenau. 28 Jahre war Gerd-Michael Seeber Oberbürgermeister in Ilmenau. Im August erhält er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Der Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ilmenau, Gerd-Michael Seeber, erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Auf Vorschlag von Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung unterzeichnet, teilte Bühl mit. Seeber lenkte die Geschickte der Stadt Ilmenau ganze 28 Jahre von 1990 bis 2018. Die vorbildliche Entwicklung der Stadt sei damit zu großen Teilen sein Verdienst, so die Gründe für seine Auszeichnung.

In den Wirren der Wiedervereinigung mehr oder minder eher unfreiwillig durch den damaligen Stadtrat zum Bürgermeister der Stadt gewählt, hat er in vielen Bereichen Neuland betreten müssen. Zudem gab es im ganzen Stadtgebiet einen erheblichen Aufholbedarf in der Infrastruktur. „Durch viel Geschick ist es gelungen, sowohl die richtigen Entscheidungen in der Stadtentwicklung zu treffen als auch die richtigen Partner dafür zu finden. Zum Aufbau der Stadtwerke und der Ilmenauer Wärmeversorgung hat Seeber maßgeblich beigetragen und konnte Partner beim Fernwärmeverbund Saar gewinnen, die mit ihrer Expertise bis heute helfen“, sagte Bühl. Maßgebliche Entscheidungen in der Stadtentwicklung wurden von Gerd-Michael Seeber und dessen Stadtverwaltung vorgeschlagen und im guten Miteinander des Ilmenauer Stadtrates parteiübergreifend diskutiert und verabschiedet. So habe sich allein in den letzten Jahren mit der Ilmenauer Eishalle, dem Bahnhofsviertel und den dort entstandenen Technologieterminals sowie dem Sportstadion am Hammergrund exemplarisch viel entwickelt. Die Auszeichnung wird am Montag, dem 21. August, um 14 Uhr im Kaisersaal in Erfurt durch den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) stattfinden.