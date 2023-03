Vereine aus dem Ilm-Kreis können sich um Förderung bewerben

Die St. Laurentius Kirche in Kirchheim ist nicht nur ein Schmuckstück. Der Förderverein bringt sich dafür ein, dass das schöne Bauwerk mit Leben gefüllt ist.

Ilm-Kreis. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung legt das Programm „Aktiv vor Ort“ wieder auf.

Für das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung können vom 1. April an bis zum 31. September 2023 wieder Anträge gestellt werden. Zur Verfügung stehen in diesem Jahr 750.000 Euro, die vom Freistaat Thüringen bereitgestellt werden. Wie die Ehrenamtsstiftung weiter mitteilt, ist das Geld für gemeinnützige Organisationen und Initiativen vorwiegend im ländlichen Raum gedacht, die mit ihrem Engagement unter anderem Brauchtum und Traditionen pflegen, in den Bereichen Senioren, Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind oder sich für den Umweltschutz und Projekte zur Dorferneuerung einsetzen.

Gefördert werden beispielsweise Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, die Digitalisierung der Vereinsarbeit oder Fahrtkosten sowie Kosten für Büro- und Verbrauchsmaterialien, Pflichtversicherungen oder die individuelle Würdigung Ehrenamtlicher. Im vergangenen Jahr erhielten 22 Vereine im Ilm-Kreis knapp 50.000 Euro über „Aktiv vor Ort“. Unter anderem kamen der Förderverein der St. Laurentius Kirche Kirchheim, die Landseniorenvereinigung Ilm-Kreis und die Connectkirche Arnstadt in den Genuss der Förderung.

Weitere Infos im Internet unter: www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de