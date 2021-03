Ein Blick in den Silberbergtunnel, bevor dort die Gleise verlegt wurden. Kurz vor dem Südportal ereignete sich der schwere Unfall.

Ilm-Kreis. Nach einem tödlichen Unfall am Silberberg vor sechs Jahren hat der Prozess eine Wendung genommen. Laut Ermittlungen war ein Polier nicht für Gleisbewegungen zuständig.

Verfahren zu Unfall auf ICE-Baustrecke am Silberberg endet mit Freispruch

Das Verfahren gegen zwei Beteiligte am Bau der ICE-Strecke im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall am Silberberg bei Möhrenbach vor sechs Jahren hat eine Wendung genommen. Für einen wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Polier endete der Prozess am Donnerstag vor der Ilmenauer Zweigstelle des Amtsgerichts Arnstadt mit Freispruch.