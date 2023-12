Mann in Brandenburg gefasst Verfolgung mit Polizeihubschrauber nach Transporter-Diebstahl in Illmenau

Fürstenwalde Die Polizei hat in Brandenburg einen mutmaßlichen Dieb mit einem Hubschrauber verfolgt – wie sich später herausstellte, fuhr er ein in Thüringen gestohlenen Transporter.

Nach einem Diebstahl in Thüringen hat die Polizei einen Transporterfahrer in Brandenburg verfolgt. Nach etwa eineinhalb Stunden sei der Mann am frühen Donnerstagabend an der Autobahn 12 zwischen Fürstenwalde und Briesen gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Spuren im Schnee verfolgt

Beamte wollten zunächst einen auffälligen Transporter in Fürstenwalde kontrollieren. Der 43 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr den Angaben nach davon, sprang an einem Parkplatz aus dem Auto und floh zu Fuß. Mit einem Polizeihubschrauber konnten die Beamten die Spuren des Flüchtigen im Schnee verfolgen.

Kleintransporter von Baustelle in Ilmenau gestohlen

Der Mann hatte keinen Führerschein und sagte, er habe das Auto für einen Bekannten ins polnische Slubice fahren wollen, wie es von der Polizei hieß. Wie sich zeigte, war der Kleintransporter von einer Baustelle in Illmenau gestohlen worden. Nach der kriminaltechnischen Untersuchung wurde er seinem Eigentümer zurückgegeben.

