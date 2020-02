Arnstadt. Umfangreiche Arbeiten der Vereinigten Wohnungsgenossenschaft Arnstadt in der Ohrdrufer Straße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verglaste Balkone dämpfen Straßenlärm

Größere und durch eine Vollverglasung besser nutzbare Balkone erhält in diesem Jahr das Haus in der Ohrdrufer Straße 43 bis 47 in Arnstadt. Es wird grundhaft saniert, informierte Detlef Lüdicke, Technischer Vorstand der Vereinigten Wohnungsgenossenschaft Arnstadt von 1954 (VWG). Schwerpunkt dabei sind die Balkon- und Giebelseiten des Gebäudes.

Die betagten Balkone, bei denen teilweise die Stahlbewehrungen freiliegen, werden abgerissen. Wegen der besonderen Lage zur stark befahrenen Straße erhalten die neuen, größeren Balkon eine Vollverglasung. Diese lasse auch das Wohnzimmer größer erscheinen, „somit wird eine bessere, vom Straßenlärm geschützte, erträgliche Nutzbarkeit gewährleistet“, so Lüdicke. Auch an eine Verschattungsmöglichkeit ist gedacht.

Allerdings sind einige Vorarbeiten nötig. So müssen die Heizkörper in den Wohnzimmern verlegt werden, zudem sind im Balkonbereich kleinere Elektrikerleistungen notwendig. Die Fassade wird teilweise erneuert, zum Teil frisch gestrichen. Zudem werden im Keller und im Dach Brandschutztüren eingebaut.

Die VWG hat in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Modernisierungsprogramm aufgelegt. Allerdings sorgt man sich über das inzwischen geringe Angebot an Handwerkerleistungen, heißt es aus der Vorstandsetage.