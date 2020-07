Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verhaftungen ohne Grund schürten Angst unter den Arnstädtern

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Margarethe Behr, die Frau des damaligen Marienstiftdirektors, führte in jener Zeit emsig Tagebuch. Ihr Sohn Friedemann Behr gab Auszüge zur Veröffentlichung frei, die ein Stück Zeitgeschichte widerspiegeln.

13. Juli 1945: Großkundgebung der Kommunistischen Partei auf dem Marktplatz, feierliches Willkommen der Roten Armee in Arnstadt mit vielen Dankesadressen für die sowjetische Siegermacht. Am Rathaus hängt ein riesiges Stalinbild, es reicht vom Balkon bis unter die Uhr. Tagelang stand vorher ein bekannter Arnstädter Hobbymaler, klein von Gestalt, auf einem Gerüst bei der Arbeit, um es, wie man hört, gezwungenermaßen anzufertigen. Am Ende war Stalins Kopf zweimal so groß wie der kleinwüchsige Künstler, gewaltig auch Stalins Schnurrbart. Aber das anfängliche Lächeln über dieses seltene Schauspiel ist den Arnstädtern schnell vergangen, denn Nacht für Nacht sind jetzt die Russen unterwegs, ihr Geheimdienst, GPU genannt, um völlig überraschend Verhaftungen vorzunehmen. Nicht nur Parteileute, sondern auch ganz viele andere Bürger, und niemand weiß warum.

Gerüchte besagen, dass die Russen ein Soll haben, um die Arbeitslager in der Sowjetunion mit Arbeitskräften aufzufüllen. Angst lähmt die Menschen, weil keiner weiß, ob er dem anderen auch trauen kann. Viele sind erschüttert, weil die Russen neben all den anderen auch den liebenswerten Dr. Keil, Lateinlehrer in der Fürst-Günther-Schule, ohne Begründung einfach abgeholt haben.

20. Juli 1945: Ob es in der Stadt auch so schlimm ist, sicher, weil wir so abgelegen wohnen, haben wir jeden Tag Russen im Haus, mal bedrohlich, mal aber auch komisch. Heute: „Frau, gib Milch von Deiner Kuh!“ Wir haben zwar eine große Wiese, aber keine Kuh, und Milch haben wir schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Das gilt aber nicht, deswegen wieder die übliche Hausdurchsuchung. Leider finden sie dort unsere letzte Reserve: einige Gläser selbst gekochte Marmelade, die sind nun verloren. Man versucht, das Unabänderliche mit Humor zu nehmen, aber gestern ist uns jeder Spaß vergangen. Diesmal kam ein Offizier mit Soldat: „Du Pope (Pfarrer) nix gut, eine Flasche Schnaps oder Sibirien!“ Wirklich, vor Schreck waren wir wie erstarrt, aber Friedemann rannte schon los, in die Stadt, zu seiner Patentante. Die hatte noch hochprozentigen Likör von der Plünderung in der Malzfabrik. Tatsächlich zogen die beiden ab, wir saßen geschafft am Tisch mit der bangen Frage, wann kommen die wieder?

24. Juli 1945: Durch die ständigen „Besuche“ lernen wir inzwischen, zwischen der gefürchteten Roten Armee und einzelnen russischen Menschen, eben in Uniform, zu unterscheiden. Die „Marmeladenrussen“ kamen heute zum dritten Mal, aber nicht mehr fordernd, sondern beinahe richtig bettelnd um weitere Marmelade. Diese haben wir einst kriegsbedingt mit ganz ganz wenig Zucker gekocht, also nicht gerade ein Gaumenschmaus, wenn die ihnen trotzdem so gut geschmeckt hat, muss deren Verpflegung nicht gerade sehr gut sein. Natürlich waren sie enttäuscht. Da nahm sie Heiner, der ja gerade selbst noch ein junger Soldat war, mit in den Garten und schnitt für jeden eine wunderschöne Rose. Mit ihr zogen sie beglückt ab. Vielleicht war es die erste Rose in ihrem Leben.

Friedemann mit seinen Freunden leistet oft den fast noch jugendlichen Russen Gesellschaft, wenn sie den ganzen Tag die Pferde auf den Krummhoffswiesen hüten müssen. Sie tauschen auch. Wir haben selbst angebaute Tabakblätter, dafür gibt es Hafer für unsere Kaninchen. Im Marienstift-Gottesdienst waren auch Russen, die Militärmütze im Schoß, mit ihren glattgeschorenen Köpfen, bescheiden, und haben sich ständig bekreuzigt.