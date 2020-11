Verkauf von Weihnachtsbäumen aus heimischen Wäldern

Weihnachtsbäume aus heimischen Wäldern will der Thüringenforst auch in diesem Jahr anbieten. Verkauft wird am zweiten Dezemberwochenende am sogenannten Kanapee zwischen Oberpörlitz und Heyda. Am Samstag, den 12. Dezember, soll zudem Wildbret angeboten werden.

Das Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode bietet schon ab November einen Reisigverkauf immer donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr an.

Wie es in einer Mitteilung des Thüringenforstes weiter heißt, biete man hauptsächlich Weihnachtsbäume aus der regionalen Waldpflege an, die größtenteils tagesfrisch eingeschlagen werden. In der Regel handele es sich um Fichten, seltener Kiefern, Douglasien oder Nordmanntannen.