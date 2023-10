Verkehrsschulung für Senioren an der Volkshochschule Ilmenau

Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Vorträge zur Verkehrssicherheit für Senioren an. (Archivfoto)

Ilmenau. Für einen Vortrag zur Verkehrssicherheit für Senioren am 17. Oktober an der Volkshochschule in Ilmenau sind noch Plätze frei.

Für die kostenlose Vortragsreihe „sicher mobil – Verkehrssicherheit für Senioren“ an der Volkshochschule, Bahnhofstraße 6, in Ilmenau sind noch Plätze frei. Am kommenden Dienstag, 17. Oktober, stehen von 9.30 bis 11 Uhr das Hören und Sehen im Straßenverkehr im Mittelpunkt der Veranstaltung in Kooperation mit der Verkehrswacht.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de oder unter Telefon: 03677/6 45 50