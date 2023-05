Wer mit dem Fahrrad am Zebrastreifen die Straßenseite wechseln will, muss absteigen und schieben.

Ilm-Kreis. Die Vorfahrtsregeln im Allgemeinen stehen in der kommenden Woche im Fokus.

Für die kostenlose Vortragsreihe „sicher mobil – Verkehrssicherheit für Senioren“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau sind noch Plätze frei. Der Kurs ist immer dienstags in Ilmenau in der Volkshochschule von 9.30 bis 11 Uhr. Diese Reihe findet in Kooperation mit der Deutschen Verkehrswacht statt. In der kommenden Woche stehen die Vorfahrtsregeln im Allgemeinen im Fokus. Interessierte sind herzlich willkommen und werden gebeten, sich in den Geschäftsstellen oder online unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de anzumelden.