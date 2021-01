Verkehrssünder in Arnstadt gestoppt

Am Silvestermorgen erwischten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau einen Audi-Fahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt ohne Fahrerlaubnis. Ein Drogentest bei dem 29-Jährigen verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin. Zudem gehörten die Kennzeichen, die sich an dem Pkw befanden, nicht an das Fahrzeug, sondern waren bereits seit eineinhalb Jahren abgemeldet. Das Fahrzeug selbst war nicht zugelassen und versichert.

Nach der Blutentnahme bei dem jungen Mann stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, ebenso die Kennzeichen. Gegen den Fahrer hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, etwa wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Fahren unter berauschenden Mitteln.