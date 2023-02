Vermisste Seniorin wohlbehalten in Arnstadt aufgefunden

Arnstadt. Über eine Such-Aktion in der Kreisstadt, die bis in die späten Abendstunden am Sonntag angedauert hatte.

Eine Seniorin wurde am späten Sonntagabend wohlbehalten im Industriegebiet Erfurter Kreuz in Arnstadt aufgefunden. Seit den Nachmittagsstunden wurde nach der 80-Jährigen intensiv gesucht. Die Frau wurde laut Polizeiangaben in einer Arnstädter Klinik vermisst. Die Polizei suchte im gesamten Stadtgebiet – mit vielen Beamten, mit einem Fährtensuchhund und einem Polizeihubschrauber. Die hilflose Frau wurde schließlich am späten Abend durch Mitarbeiter einer Firma in der Wolff-Knippenberg-Straße entdeckt.

Zeitungsleser berichten, dass der Polizeihubschrauber jedes einzelne Stadtviertel abgesucht hatte und zum Beispiel lange über der Stadtilmer Straße, der Alteburg, der Gartenanlage Eintracht sowie über dem Rabenhold und dem Westviertel kreiste.