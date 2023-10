Vernissage im Buchkombinat in Arnstadt

Arnstadt. Dieter Hesse ist nicht nur Autor, sondern auch Künstler. Am 3. November stellt er im Arnstädter Buchkombinat seine Ölgemälde vor.

Elf Ölgemälde des Buchautors Dieter Hesse aus Arnstadt werden am Freitag, 3. November, um 18 Uhr am Vorabend des 3. Arnstädter Literaturtages erstmals in einer Ausstellung im Arnstädter Buchkombinat, An der Weiße 18, der Öffentlichkeit präsentiert. In gemütlicher Atmosphäre wird Hesse über seine Ölgemälde und auch seine Bücher Geschichten sprechen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

Hesse ist vor allem als Autor bekannt, doch seit Jahren widmet er sich auch der Malerei. Bisher sind 64 Werke aus seiner Hand entstanden, die an vielen Orten auch außerhalb Arnstadts zu finden sind. Ein Teil seiner Gemälde dienten auch als Vorlagen für die Cover seiner Bücher.