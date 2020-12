Verschiedene Modelle für den Distanzunterricht

An der TGS Großbreitenbach arbeitet Matthias Wille mit einem hybriden Lernsystem. Unterstützung erfährt er durch Schulleiterin Andrea Köhler. Foto: Antonia Pfaff

Das Coronavirus stellt im Frühjahr unser aller Leben auf den Kopf. Eine Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen: Schulschließungen und Homeschooling. Statt in der Schule unterrichtet zu werden, müssen die Schüler nun zu Hause lernen — eine Herausforderung für Lehrer, Schüler und Eltern gleichermaßen.

Die Arnstädter Emil-Petri-Schule ist gut vorbereitet. Auf der Homepage der Einrichtung werden sämtliche Aufgaben seitens der Pädagogen geschützt hochgeladen. Die Eltern erhalten einen Zugang und können so die Materialien für die Kinder herunterladen. Für diejenigen, die technisch nicht entsprechend ausgestattet sind, gibt es ein Aufgabenpaket, das persönlich oder per Post nach Hause gebracht beziehungsweise geschickt wird. Über Videokonferenzen, Chats und Telefonate stehen die Lehrkräfte mit ihren Schülern im Austausch. Denn in dieser Situation geht es nicht nur um die blanke Wissensvermittlung, sondern auch um das soziale Umfeld und Miteinander.

Die Thüringer Gemeinschaftsschule Großbreitenbach setzt während der Krise auf ein hybrides Lernmodell — federführend durch Matthias Wille entwickelt. Zum Wochenbeginn werden immer neue Aufgaben differenziert und für jede Klassenstufe individuell auf einer Art digitalen Pinnwand eingestellt. Im Laufe der Woche werden einzelne Schüler informiert, dass sie ihre Aufgaben am Ende der Bearbeitungszeit beim Lehrer per Mail einzureichen haben. Sie erhalten anschließend eine detaillierte Kontrolle, individuelles Feedback und werden entsprechend gefördert. Natürlich haben auch die anderen Kinder und Jugendlichen die Chance, ihre Aufgaben einzureichen, um eine Auswertung ihrer Leistung zu erhalten. Nach Ende der vorgegebenen Zeit werden zusätzlich die Musterlösungen freigeschalten, die eine Selbstkontrolle der Schüler mit sich bringt.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: die Thüringer Schulcloud. Zu den anfangs geplanten 20 Pilotschulen in Thüringen gehört auch das Ilmenauer Goethegymnasium. Im Laufe der Corona-Krise und in Absprache mit dem Bildungsministerium und dem Hasso-Plattner-Institut erhalten Schulen, die Interesse und Bedarf haben, ebenfalls einen Zugang, um digital zu arbeiten. „Sie schafft die technische Grundlage dafür, dass Lehrende und Lernende in einem geschützten Raum sicher und einfach auf digitale Inhalte zugreifen können“, sagt Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts und Leiter des Schul-Cloud-Projekts, über die Cloud.

Die verschiedenen Modelle und die unterschiedliche Herangehensweise der Einrichtungen zeigen, dass die Digitalisierung in den Schulen noch am Anfang steht.