Verschmuste Glückskatzen haben einen Neujahrswunsch

Glückskatze Varinia und ihre Katzenkinder sind seit zwei Wochen im Tierheim, nachdem sie aus einer vernachlässigten Wohnsituation gerettet wurden. Die neugierigen Welpen, bestehend aus drei Katern und zwei Katzen, kamen geschätzt Mitte November auf die Welt und werden in ein paar Wochen zum ersten Mal geimpft. Eine Wurmkur bekam die Rasselbande bereits direkt nach der Ankunft im Tierheim. Die schöne Mutterkatze wird im Januar kastriert und die Tierheimmitarbeiter schätzen ihr Alter auf ein bis zwei Jahre. Sie wurde bereits von ihren Kindern getrennt, da sie überfordert war und sie nicht mehr säugen konnte. Ab März wünschen sich Varinia und ihre fünf Kids ein schönes Zuhause mit Freigang nach entsprechender Eingewöhnungszeit.

Lucie ist eine junge Glückskatze und kam am 30. November ins Tierheim Ilmenau Foto: Anne Kolmogorow

Auch Lucie ist eine junge Glückskatze und könnte optisch als Schwester von Varinia durchgehen. Sie kam am 30. November ins Tierheim nachdem sie in Neustadt am Rennsteig gefunden worden war. Da sich kein Besitzer gemeldet hat wird die etwa ein Jahr alte Katze zur Vermittlung freigegeben. Lucie ist geimpft und entwurmt und wird gemeinsam mit Varinia Mitte Januar kastriert. Sie hat ein sanftes, verschmustes Wesen und wünscht sich Menschen, die sie an ihrem Leben teilhaben lassen. Auch Lucie hofft auf Freigang im neuen Heim.