Verschmuste Katzenoma sucht ein liebevolles Umfeld

Gemeinsam kamen Blacky und Speedy vor vier Jahren ins Tierheim Ilmenau. Die beiden zutraulichen Meerschweinchen wünschen sich zusammen ein neues Zuhause mit Auslauf. Ohne Berührungsängste begrüßt Speedy neue Menschen und inspiziert die Lage. Er und sein etwas ruhigerer Freund Blacky begegnen Menschen interessiert. Die Meerschweinchenjungs sind im September 2016 geboren und wurden am 29. Februar abgegeben, da die Vorbesitzer sich getrennt haben. Sie lassen sich gerne streicheln und vertragen sich sehr gut. Daher wird für sie ein Besitzer gesucht, der beide aufnimmt und ihnen ein großes Freilaufgehege bieten kann. Auch wenn sie sehr aneinander hängen ist ihnen der Kontakt zu Menschen wichtig und sie haben Spaß daran, mit ihnen Zeit zu verbringen.

Die Meerschweinchen Blacky und Speedy suchen Anschluss. Foto: Anne Kolmogorow

Nähe zu Menschen genießt auch die vierzehnjährige Katzendame Morle. Ihre leuchtenden Augen erzählen von einem erfüllten Katzenleben und der Hoffnung, ein happy End zu finden. Im November musste ihr Frauchen ins Pflegeheim, was Morle anfangs ziemlich mitgenommen hat. Daher fremdelt die schwarze Samtpfote gegenüber Fremden, bis sie Vertrauen gefasst hat. Dann genießt sie Streicheleinheiten sehr und liegt am Liebsten auf dem Sofa nahe bei den Menschen. Jetzt hofft die Katzenoma auf ein geborgenes Zuhause, in dem sie in Ruhe und in liebevoller Umgebung ihre restlichen Jahre genießen kann. Sie ist geimpft, kastriert und gegen Parasiten behandelt.

Kontakt zum Tierheim Ilmenau: Ziolkowskistraße 4, 98693 Ilmenau, Telefon: 03677/671157