Verschmuste Perser-Mix-Katze vermisst ihr eigenes Heim

Ganz schüchtern sitzt das Prachtstück von einer Perser-Mix-Katze in ihren neuen, hoffentlich nur kurzen, Übergangszimmer im Tierheim in Großliebringen. Ohne Probleme lässt sie sich von Sylke Mönch auf den Arm nehmen und dann blinzelt sie gekonnt in Richtung Kamera. „Erst seit Donnerstag ist die tolle Katze bei uns hier im Tierheim“, erzählt die Chefin. Zu vor, so berichten Augenzeugen, hat sie sich schon einige Tage in der Kasseler Straße in Arnstadt aufgehalten. Nun wird für die Katzendame, die leider nicht gechipt ist, das Herrchen oder Frauchen gesucht. Sollten sie nicht gefunden werden oder die ehemaligen Besitzer melden sich nicht, erst dann darf sie vermittelt werden.

Meerschweinchen sind schon ein halbes Jahr im Tierheim

Im Tierheim in Großliebringen sind immer noch fünf Meerschweinchen zu vermitteln. Foto: Hans-Peter Stadermann

Nachdem im vergangenen Jahr 200 junge und auch ältere Katzen erfolgreich vermittelt worden sind, gibt es gegenwärtig im Tierheim nur noch drei weitere sechs Monate alte Katzenbabys die jetzt neuen Anschluss suchen. „Aber auch die fünf Meerschweinchen sind leider noch nicht vermittelt“, erzählt Sylke Mönch. Dazu kommen noch zwei Zwergkaninchen, die ein neues Zuhause suchen.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen: Telefon 03629 / 802341