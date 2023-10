Verschmuste Samtpfote möchte zurück zu ihrer Familie

Diese Rassekatze wurde in Ichtershausen gefunden und wartet im Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen nun auf ihr Herrchen oder Frauchen.

Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: Eine Rassekatze wurde in Ichtershausen gefunden und wartet nun im Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen auf ihren Halter.

Eine sehr liebe und verschmuste Rassekatze wartet derzeit im Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen darauf, von ihrem Halter oder ihrer Halterin abgeholt zu werden. Sie wurde an der Ampelkreuzung Erfurter Straße in Ichtershausen gefunden und am Dienstag, 24. Oktober, ins Tierheim gebracht.

„Sie ist mindestens ein halbes Jahr alt, sehr gepflegt und kennt auch das Katzenklo. Deshalb nehme ich an, dass sie eine Wohnungskatze ist“, erklärt Tierheimmitarbeiterin Lisa Kiesewetter. Da das Tier weder gechippt noch registriert ist, blieb die Haltersuche bislang erfolglos. Der Halter oder Personen, die Hinweise zum Halter geben können, werden gebeten, sich beim Tierheim zu melden.

Das Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen ist erreichbar unter Telefon: 03629/80 23 41.