Verschmuste Tiger im Tierheim Großliebringen

Dieser Kater wurde in Ichtershausen gefunden.

Großliebringen. Tiere suchen Menschen: Zwei schwarze Katzen, die derzeit im Tierheim in Großliebringen leben, suchen ihre Besitzer.

Während die Außentemperaturen wieder über 30 Grad klettern, ist es im Gebäude vom Tierheim Großliebringen deutlich kühler. So geht es auch den Tieren besser und wenn sie mal raus wollen, besteht die Möglichkeit, die Tierklappe zu nutzen.

Verschmuste und zutrauliche Katzendame

„Zur Zeit sind noch einige sehr junge Katzenkinder hier im Tierheim“, erzählt Tierheimchefin Sylke Mönch. Mit der Vermittlung dauert es noch ein bisschen. Anders ist es bei zwei süßen, fast schwarzen Katzen.

Ein Jahr alt ist diese Katzendame aus Arnstadt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Es gibt eine junge Katzendame, ungefähr ein Jahr alt. Sie wurde am Dornheimer Berg in Arnstadt aufgefunden. Sie ist schwarz, hat nur einen kleinen weißen Latz.

Sie ist sehr lieb, zutraulich, lässt sich streicheln und schmust gern. „Ich gehe davon aus“, so Mönch, „dass das Tier ein Zuhause hat“.

Es wird erstmal der Halter gesucht. Wenn dieser sich nicht meldet, geht sie in die Vermittlung.

Hunde zu ihren Herrchen zurückgebracht

Ähnlich ging es einem neun Monate alten schwarzen Kater. Er wurde in einer Gartenanlage in Ichtershausen am Hundeplatz gefunden.

Auch er ist lieb und verschmust. Hier wird ebenso nach dem Herrchen geforscht. Sollte das keinen Erfolg haben, wird auch er vermittelt.

Glück hatten drei Hunde. Sie waren herrenlos unterwegs. Doch zum Glück waren sie alle gechipt. „Wir konnten die Halter so schnell ausfindig machen und haben die Tiere an die Herrchen übergeben“, so Mönch.

Kontakt zum Tierheim in Großliebringen gibt es unter Telefon: 03629/80 23 41.