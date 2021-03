Versicherung unterstützt Grundschule Holzhausen

Holzhausen. 10.000 Euro können in Holzhausen in Technik investiert werden.

Vor große Herausforderungen stellt die Pandemie Schulen und Familien: Nicht alle Einrichtungen sind so ausgestattet, dass virtueller Unterricht problemlos möglich ist.

Und insbesondere einkommensschwache Familien haben das Nachsehen, wenn es keinen eigenen Computer im Haushalt gibt.

200 Spendenpakete im Wert von je 10.000 Euro

In beiden Fällen wollte die Versicherung DEVK unkompliziert helfen. Sie schrieb 200 Spendenpakete im Wert von je 10.000 Euro aus, auf die sich Schulen und Schulfördervereine bewerben konnten.

In der Grundschule „An der Wachsenburg“ in Holzhausen war die Freude nun riesig. Heike Döll, die DEVK-Bereichsverkaufsleiterin der Agentur in Ilmenau und Neudietendorf, und ihr Sohn und Mitarbeiter Andreas Döll überbrachten Schulleiterin Constance Gramann den Gewinn persönlich. „Von der Spende wollen wir weiter die digitale Ausstattung verbessern, unter anderen in die Anschaffung von Tablets und Zubehör investieren“, kündigte die Schulleiterin an. „Wie wichtig die technische Unterstützung für das Lernen zurzeit ist, das ist sicher allen bekannt und was spezielle Technik kostet, auch. Schön, dass die DEVK hier unbürokratisch unterstützen konnte“, sagte Heike Döll.