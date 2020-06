Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verspäteter Auftakt des Wanderjahres in Arnstadt

Coronabedingt fand der Auftakt des Wandersjahres vom Wander- und Freizeitverein Arnstadt mit monatelanger Verspätung erst am Samstag statt. Am sogenannten Rufer in Arnstadt ging es am Vormittag los Richtung Alteburg, Schwedenschanze und Jungfernsprung. Wanderführer Wolfgang Nüchter nahm zu Beginn die Kontaktdaten aller Wanderer mit einem Diktiergerät auf. Diese und weitere Maßnahmen musste die rund 15 Wanderer starke Gruppe beachten. So galt es auch, während der Tour auf Abstand zu achten oder nur in Kleingruppen zu laufen. Die nächste Wanderung des Vereins soll am 18. Juli stattfinden und vom Südbahnhof nach Plaue führen.