Verstopftes Rohr bringt Nachbarhaus in Gefahr

Wahre Sturzbäche ergossen sich im Frühjahr 2019 über Plaue. Etliche Straßen wurden in Mitleidenschaft gezogen, die Stadt musste erhebliche Mittel investieren, um die Schäden zu beseitigen.

Aber auch Häuser wie das von Jens Schröder waren betroffen. Ein Video zeigt, wie das Wasser auf dem Grundstück immer weiter steigt. Hauptursache: Das große Abwasserrohr auf dem Nachbargrundstück nahm die Fluten nicht auf.

Unerwartet kam das für niemanden, betont Jens Schröder. Er kommuniziert schon seit Jahren mit der Stadt über den Zustand des Abwasserkanals. Seine Aufgabe ist es, Quellwasser sowohl vom Nachbargrundstück als auch vom Vogelsteich aufzunehmen. Doch das funktioniert schon lange nicht mehr, verweist Schröder auf Bauarbeiten, die die Telekom im Jahr 1995 nebenan durchführte. Immer, wenn es seitdem stärker regnete, wurde Filterkies in das eigentlich ausreichend dimensionierte Abwasserrohr gespült.

Mit fatalen Folgen für das Haus von Jens Schröder. Denn das Rohr ist inzwischen kaum noch wasserdurchlässig. Durch den Rückstau stieg der Grundwasserspiegel. Den Keller können die Mieter von Jens Schröder deshalb schon seit Jahren nicht mehr nutzen. Oft stehen dort 15 Zentimeter Wasser, auch der Einbau einer Rückschlagklappe brachte nichts. Ohne Pumpen würde das Wasser noch weiter steigen. „Das Rohr, das eigentlich auch meinen Keller entwässern sollte, bewässert ihn“, ist Schröder frustriert.

Was ihn ärgert: Das Problem ist seit langem sowohl bei der Stadt als auch beim Abwasserzweckverband bekannt. „Lange wurde darum gestritten, wer eigentlich zuständig ist“, so Schröders Wahrnehmung. Mittlerweile hat er es schwarz auf weiß: Die Stadt muss helfen, die Entwässerung entfällt in ihren Zuständigkeitsbereich.

Alleine kommt der Hausbesitzer ohnehin nicht weiter. Den Teil des Rohres, der sich auf seinem Grundstück befindet, ließ er bereits auf eigene Kosten reinigen. Doch müsse eben auch das Stück auf dem Nachbargrundstück durchlässig gemacht werden. „Sonst stehen wir beim nächsten Regenguss wieder im Wasser“, so Schröder.

Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) weiß um die Sorgen des Hausbesitzers. 2020 werden die Kanäle und die Straßenbeläge auf dem Postplatz saniert. „Dann wird auch das zugesetzte Rohr hergerichtet“, versichert Thamm. Dazu müsse man freilich auch die Telekom ins Boot holen. „Denn der offene Teil des Kanals verläuft auf ihrem Grundstück, da kommen wir ohne Zustimmung nicht dran.“

Etwas diffiziler sei eine zweite Forderung Schröders: Er kritisiert seit Jahren auch den Zustand der Straße, die zu seinem Grundstück und zu einigen Garagen führt. Nicht nur die Schlaglöcher sind ein Problem. Bei Regen können sie auch Fußgänger kaum passieren. „Auch hier müssen wir etwas tun“, weiß Thamm. Allerdings gebe es noch mehr und deutlich schlechtere Straßen in Plaue. „Wir arbeiten nach Prioritätenliste“, bat er um Verständnis, stellte aber zugleich in Aussicht, dass die Fahrbahn bis zur endgültigen Sanierung zumindest so wieder hergerichtet wird, dass von ihr keine Gefahren mehr ausgehen.