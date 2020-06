Kirchheim. In Kirchheim im Ilm-Kreis haben Unbekannte versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Versuchter Einbruch in Tankstelle in Kirchheim – Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag, in eine Tankstelle im Eischlebener Weg einzubrechen. Nach aktuellen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter nicht in den Innenraum.

Eine Scheibe sei dennoch massiv beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 entgegengenommen.

