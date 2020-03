Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verwaltung und Einwohner werden parallel digital

Unsere Lokalredaktion fragt im Rahmen einer Serie bei den Verwaltungsgemeinschaften, Städten, Landgemeinden und dem Amt Wachsenburg nach, wie digital ist ihre Verwaltung?Im Gespräch ist Diana Machalett, 1. Beigeordnete der Stadt Arnstadt.

Was ist in Ihrer Verwaltung bereits bequem von zu Hause aus möglich?

Bereits heute brauchen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht für jedes Anliegen zu den Sprechzeiten in die Stadtverwaltung kommen.

Auf der Internetseite der Stadt stehen unter Stadt & Verwaltung / Bürger-Service / Formulare und Anträge insgesamt 49 Formulare und Anträge von A wie „Anmeldung Hund“ bis Z wie „Zuwendung Mädchen- Frauengruppen“ und 12 Anträge der Sportförderrichtlinie zur Verfügung. Von diesen können die Bürgerinnen und Bürger 30 direkt an ihrem PC ausfüllen und dann an die Stadtverwaltung schicken.

Für welche Erledigungen muss der Bürger persönlich zur Verwaltung kommen?

Es gibt aber auch Lebensbereiche, in denen ein Verwaltungshandeln nicht ohne den persönlichen Kontakt ausgelöst werden kann. So wird insbesondere im Bereich der Kindertagesstättenverwaltung auf den persönlichen Kontakt zu den Eltern großen Wert gelegt, da hier eben kein normaler Verwaltungsvorgang erledigt werden muss, sondern Vertrauen die Grundlage für die Betreuung bildet.

Ebenso braucht es für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen den direkten Kontakt. Und auch für Eheschließungen braucht es das persönliche „Ja“. Rein digital können hingegen die Parktickets in der Stadt „gezogen“ werden.

Diana Machalett ist nun die 1. Beigeordnete in der Stadt Arnstadt. Foto: Britt Mandler

Gibt es derzeit Bestrebungen, weitere Behördengänge zu vereinfachen? Wenn ja, welche und inwieweit?

Was noch nicht möglich ist, die per Internet zur Verfügung gestellten Anträge und Formulare auch auf digitalem Weg an die Verwaltung zu senden. Die in der Stadtverwaltung eingerichtete Projektgruppe E-Government wird sich künftig diesem und vielen anderen Themen widmen, um einerseits die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt modern, bürgerfreundlich und digital zu gestalten und um andererseits, die Anforderungen des Thüringer E-Government-Gesetzes (ThürEGovG) und Onlinezugangsgesetz (OZG) umzusetzen.

Da bislang nur wenige Bürgerinnen und Bürger von der seit November 2010 bestehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, den Personalausweis um eine Online-Funktion zu erweitern, diese Funktion aber seit Sommer 2017 bei allen neu ausgestellten Ausweisen inkludiert ist, werden Verwaltung und Einwohner parallel digital.