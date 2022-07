Verzweifelte Suche nach Katze Mümmi

Arnstadt. Letzte Sichtung erfolgte in Gustav-Freytag-Straße in Arnstadt:

In Sorge um ihre Katze Mümmi ist Ulrike Mehnert aus Arnstadt. Die scheue Samtpfote ist eigentlich eine reine Wohnungskatze, nur gelegentlich geht sie in den Garten. „Den Bereich vor dem Haus kennt sie gar nicht“, so die Besitzerin.

Fast zwei Wochen ist es her, dass sie das 16 Jahre alte Tier für einen Moment aus den Augen ließ. Als sie zurückkam, war Mümmi verschwunden. Bislang gab es keinerlei Sichtung, auch nicht durch die Nachbarn.

„Ich hoffe, dass irgendjemand weiß, was Mümmi geschehen ist“, sagt Ulrike Mehnert. Sie lebt in der Gustav-Freytag-Straße, Mümmi müsste sich eigentlich irgendwo im Umfeld aufhalten. Da sie sehr schreckhaft ist, könnte es auch sein, dass sie in einen Keller, eine Garage oder einen Schuppen gehuscht ist. „Es wäre schön, wenn alle Anwohner dort einmal nachsehen könnten“, so der Wunsch der Besitzerin.

Wer Mümmi sieht, sollte möglichst nicht auf eigene Faust versuchen, sie einzufangen, denn das könnte sie veranlassen, sich erneut zu verstecken. „Besser wäre es, mich anzurufen unter Telefon: 0176/34359657“, so Ulrike Mehnert. Sie hofft, bald Gewissheit darüber zu haben, wie es Mümmi geht.